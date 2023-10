Harburg

vor 17 Min.

In Harburg wird ein neuer Parkplatz gebaut

Plus Die Stadt Harburg möchte im Bereich des Ellen-Märker-Hauses die Parkplatz-Situation verbessern. Damit entsteht auch eine neue Einbahnstraße.

Von Wolfgang Widemann

Parkplätze sind in Harburg oft knapp. Mit einer Maßnahme im Mühlgässchen will die Stadt die Situation nun etwas verbessern. Auf Höhe des Ellen-Märker-Hauses entstehen 20 neue Stellplätze.

Die bisherige Situation in diesem Bereich machte laut Bürgermeister Sorgen. Meist seien Autos längs der Straße geparkt gewesen. Dadurch habe sich die Fahrbahn derart verengt, dass Verkehrsteilnehmer bei Gegenverkehr auf den Gehsteig auswichen. Dies sei so nahe an der Schule und am Pflegeheim problematisch.

