Jubilar spendet für die Diakonie

Fritz Funk möchte mit einer Spende über 2000 Euro seine Dankbarkeit ausdrücken.

Fritz Funk aus Mauren hat der Diakonie Harburg anlässlich seines 90. Geburtstages eine großzügige Spende in Höhe von 2000 Euro überreicht. Die Gäste seiner Geburtstagsfeier, ebenso die Ortsvereine und die Belegschaft der Schreinerei Funk, hatten auf Wunsch des Jubilars Geld statt Geschenke mitgebracht. Den Betrag stockte Funk noch auf. Er möchte damit nach eigenen Angaben einerseits seine Dankbarkeit für 90 gesunde Lebensjahre zum Ausdruck bringen, zum anderen will er sich dafür erkenntlich zeigen, dass die Diakonie seine Frau, seine Tochter und seine Mutter so fürsorglich betreut habe.

Diakonieverein-Vorsitzender Reinhard Caesperlein und Heimleiter Michael Kupke nahmen den symbolischen Scheck entgegen und bedankten sich bei Funk. (AZ)