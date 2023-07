Jugendliche stehlen E-Zigaretten aus Tankstellen-Laden

In der Tankstelle in Harburg lässt eine Gruppe eine größere Menge E-Zigaretten mitgehen. Die Polizei kann den Fall dank Videoaufnahmen schnell klären.

Eine Gruppe von Jugendlichen hat im Laden der Tankstelle in Harburg eine größere Menge E-Zigaretten gestohlen. Der Polizei gelang es inzwischen, den Fall zu klären.

Fünf Burschen kamen am Dienstag gegen 19.30 Uhr in den Verkaufsraum und steckten insgesamt 62 E-Zigaretten ein, ohne diese zu bezahlen. Dabei gingen die Täter laut Polizei gemeinschaftlich vor. Sie verschwanden unerkannt. Auf Videoaufzeichnungen konnte aber einer der Beteiligten - ein 17-Jähriger mit momentanem Wohnsitz in Harburg - identifiziert werden.

In einer Wohnung beschlagnahmt die Polizei die Beute

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft startete die Polizei am Mittwoch eine Wohnungsdurchsuchung. Dabei konnten die Beamten die Beute im Wert von etwa 600 Euro und ein Mobiltelefon beschlagnahmen. Die Gesetzeshüter ermitteln nun gegen vier Jugendliche, die zwischen 14 und 17 Jahre alt sind, wegen des Verdachts des Diebsstahls. Der fünfte Beteiligte ist erst zwölf Jahre alt und damit noch nicht strafmündig. (AZ)