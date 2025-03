Junge Brunnengemeinschaft Heroldingen legt Meilenstein

Heroldingen. Während der diesjährigen Mitgliederversammlung der Brunnengemeinschaft Heroldingen wurde ein wichtiger Meilenstein gelegt: Nach intensiver Abwägung über Für und Wider, die in der Sache durchaus kontrovers verlief, beschloss eine überwältigende Mehrheit die Zustimmung zum Gestattungsantrag mit der Stadt Harburg, auf und unter deren Grund die verschiedenen Einrichtungen liegen. Es erwies sich hierbei als sehr hilfreich, dass Bürgermeister Christoph Schmidt und der eine oder andere Stadtrat zugegen waren. Alle Meinungen kamen auf den Tisch und die Abstimmenden konnten sich ein ausgewogenes Bild machen. Ein weiterer Punkt betraf ein Teilstück der Leitungen oberhalb der Wasserentnahmestelle mit nicht geringem Wasserverlust. Hier präsentierte 1. Vorstand Markus Scherb den Lösungsansatz, in das bestehende Steinrohr ein PE-Rohr mit geringerem Durchmesser einzuschieben. Man sei vom Know-how her, technisch und finanziell so ausgestattet, dass diese Investition schon in diesem Jahr in Angriff genommen werden könne. Nach dem Bericht des Kassiers Heiko Schmutterer und der Bestätigung seiner ordentlichen Arbeit durch die Kassenprüfer entlastete man die Vorstandschaft vollumfänglich. Der stellvertretende Vorsitzende Friedrich Brunner drückte aus, was die allermeisten empfanden: Markus Scherb macht eine sehr gute Arbeit. Der wiederum bedankte sich für das vielfältige Engagement der Mitglieder. (rhme)

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.