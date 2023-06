Mann klaut Gegenstände aus Supermarkt in Harburg

Ein 24-Jähriger klaut Gegenstände aus einem Supermarkt in Harburg. Dabei wird er von einem Ladendetektiv beobachtet.

Am Freitag ist ein Mann dabei erwischt worden, wie er etwas aus einem Supermarkt in Harburg gestohlen hat. Gegen 15.30 Uhr konnte der Ladendetektiv des Supermarktes den 24-jährigen Mann dabei beobachten, wie er Kosmetikartikel aus einem Regal entnahm und in seinen Rucksack steckte. Dann ging der Mann hinaus, ohne die eingesteckten Waren zu bezahlen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)