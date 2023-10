Kinder gefilmt: Streit wird in Harburg zu Schlägerei

Ein Videoanruf endet in einer Schlägerei in Harburg. Die Polizei musste anrücken.

Ein Videoanruf hat am Montag gegen 19.30 Uhr in Harburg zu einer Schlägerei geführt. Wie die Polizei mitteilt, filmte ein Mann während eines solchen Anrufs die Kinder eines Mitbewohners. Der Aufforderung eines weiteren Mannes, das zu unterlassen, kam er nicht nach, sodass es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden kam. Dieser endete schließlich in einer Schlägerei, die die Polizei schlichten musste. Zudem nahmen die Beamten Anzeigen wegen Verdachts auf Körperverletzung auf. (AZ)