Kinder lösen Feueralarm an Schule in Harburg aus

An der Schule in Harburg haben offenbar Kinder den Feueralarmknopf gedrückt.

In Harburg wird am Sonntagnachmittag an der Schule der Feueralarmknopf gedrückt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Harburg haben am Sonntag offenbar mehrere Kinder einen Feueralarm auf dem Schulgelände ausgelöst. Gegen 15.30 Uhr, so teilt die Polizei mit, beobachtete eine 56-Jährige eine Gruppe, die vor einem Feueralarmknopf an der Grund- und Mittelschule stand, während ein akustischer Alarm ertönte. Kurze Zeit später rannten die Kinder weg. Eine Streife stellte fest, dass die Scheibe des Melders fehlte und der rote Knopf dadurch unmittelbar gedrückt werden konnte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

