Kinder mit gefährlichen Feuerwerkskörpern in Haburg erwischt

Kinder und Jugendliche sind in Harburg mit unerlaubten Knallern erwischt worden. Das hat Konsequenzen.

Eine Streife der PI Donauwörth hat am Silvesterabend gegen 22.20 Uhr mehrere Jugendliche am Burgparkplatz in Harburg mit unerlaubten Feuerwerkskörpern erwischt. Die Beamten kontrollierten laut Polizeibericht die Böller der Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren und stellten fest, dass diese Feuerwerkskörper nicht in die Hände von Kindern gehören. Die Einsatzkräfte stellten die Pyrotechnik sicher und übergaben die Kinder den Eltern. Entsprechende Ermittlungen nach Jugendschutzvorschriften und nach dem Sprengstoffgesetz sind die Folge. (AZ)