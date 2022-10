Harburg

Kindergartenbus für Mauren fährt zunächst weiter

Plus Die Beförderung von Kindergartenkindern spaltet den Harburger Stadtrat. Nun gibt es eine Entscheidung, die eine Übergangslösung darstellt.

Von Celine Theiss

Es ist ein Sonderfall, der den Harburger Stadtrat spaltet: der Kindergartenbus für Mauren. Konkret handelt es sich hierbei um die Beförderung von Buben und Mädchen von Mauren zum Kindergarten in Großsorheim. Seit 2016 werden die Kinder per Bus von dem einen in den anderen Stadtteil gefahren. Bis zu den Sommerferien, als das Angebot endete, hat die Stadt diese Leistung weitgehend aus eigener Tasche gezahlt. Doch die Eltern intervenierten und das Thema kam erneut in den Stadtrat. Nach einem Antrag eines Stadtrates wurde eine endgültige Entscheidung gefällt.

