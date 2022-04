Harburg

vor 16 Min.

Kindergartenplätze in Harburg reichen bald nicht mehr aus

Die Erweiterung der Kindertagesstätte "Kleine Freunde" in Harburg ist bald abgeschlossen. Bereits 2023 reichen aber die Kindergartenplätze in der Einrichtung nicht mehr aus.

Plus Obwohl in Harburg gerade die Kita erweitert wird, steht die Stadt vor einem neuen Problem. Das ist die Situation.

Von Wolfgang Widemann

Dass es in Harburg und seinen Stadtteilen derzeit viele Kinder gibt, ist grundsätzlich erfreulich, stellt aber die Kommune vor ein neues Problem. Obwohl die Kindertagesstätte "Kleine Freunde" in der Kernstadt derzeit mit großem finanziellem Aufwand erweitert wird, reichen die Plätze in absehbarer Zeit schon wieder nicht mehr aus. Dies berichtete Bürgermeister Christoph Schmidt im Stadtrat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen