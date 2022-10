Harburg

Klare Botschaft der Firmen an junge Leute: "Wir suchen Dich!"

Viele Firmen suchten auch über den Berufswegekompass in Harburg nach Nachwuchskräften. Heuer war alles voll - ausgebucht hieß es. Das zeigt, wie händeringend nach Personal gesucht wird im Kreis Donau-Ries.

Plus 136 Arbeitgeber informieren über Ausbildungsmöglichkeiten. Die Firmen umwerben die Schulabgänger mit allerhand Geschenken

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Martin Oswald aus Wallerstein erinnert sich noch gut daran, als er einen Ausbildungsplatz gesucht hat. „Da musste man aktiv für sich werben“, schmunzelt er. Oswald ist mit seinem Sohn Julian beim Berufswegekompass in Harburg unterwegs. Der Sohn ist in einer vermeintlich leichteren Situation, denn mittlerweile werben die Unternehmen in der Region um Auszubildende. „Die jungen Menschen haben jetzt die Qual der Wahl“, erzählt Achim Schubert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

