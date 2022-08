Kleinlaster bei Harburg ist um mehr als das Doppelte überladen

Ein polnischer Fahrer hatte seinen Lkw weitaus voller bepackt, als das Gesetz erlaubt. Nun läuft gegen sein Speditionsunternehmen ein Verfahren.

Eine Zivilstreife der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth registrierte am späten Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 25 bei Harburg einen Kleinlaster in Fahrtrichtung Parkstadt, der augenscheinlich stark überladen war. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und wogen es. Dabei stellte sich heraus, dass der 3,5-Tonner um knapp 106 Prozent, also um mehr als das doppelte, überladen war. Da der 39-jährige Berufskraftfahrer seinen Wohnsitz in Polen hat, musste er vor Ort für den gravierenden Ladungsverstoß eine Sicherheitsleistung in Höhe von 503,50 Euro entrichten. Er durfte die Weiterfahrt zudem erst dann antreten, als er das Übergewicht abgeladen hatte. Zusätzlich leiteten die Beamten gegen die polnische Speditionsfirma ein sogenanntes "Verfahren zur Gewinnabschöpfung über den unrechtmäßig erlangten Geldvorteil" ein. (AZ)