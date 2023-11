Kleinlaster prallt gegen Hoftor – der Fahrer macht sich aus dem Staub

Am Dienstag kam es in Harburg zu einer Unfallflucht. Bei ihren Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen.

Am Dienstagmorgen zwischen 8.30 und 9 Uhr beschädigte ein Klein-LKW das Hoftor eines Grundstücks "Am Oberen Wannenberg" in Harburg. Dabei entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)