Fast 140 Firmen präsentieren sich beim Berufswegekompass in Harburg

Zum 20. Mal findet in Harburg wieder die größte Berufsinformationsmesse in Nordschwaben statt: 136 Firmen präsentieren sich beim Berufswegekompass.

Bereits zum 20. Mal findet der Berufswegekompass, Nordschwabens größte Berufsinformationsmesse, in Harburg statt. Die Besucher erwartet auf über 3500 Quadratmetern Ausstellungsfläche ein breites Informationsspektrum mit 363 Berufsbildern, 136 Ausstellern und 13 Vorträgen. Termin ist Samstag, der 22. Oktober.

Nachdem die Veranstaltung im Vorjahr nur unter strengen Corona-Auflagen stattfinden konnte, freuen sich Organisatoren und Aussteller in diesem Jahr, die Messe wieder in gewohnter Art und Weise ausrichten zu können.

Schüler und Eltern können sich in Harburg über Berufe informieren

Veranstalter sind wieder die Wirtschaftsjunioren Donau-Ries. Die organisieren für interessierte Schüler und Schülerinnen und deren Eltern die Gelegenheit in Harburg, um sich an einem Tag umfassend über verschiedenste Berufsbilder zu informieren. Neben der Präsentation der Berufe können in der angrenzenden Schule auch viele wichtige Informationen in Vortragsveranstaltungen mitgenommen werden. Die Veranstaltung findet in der Harburger Stadthalle sowie in mehreren Großzelten statt.

Aufgrund der positiven Erfahrungen des Vorjahres wird es auch in diesem Jahr drei Zeitslots für den Besuch der Messe geben. Eigeninitiative punktet! Die Buchung der kostenfreien Tickets ist auf der Homepage des Berufswegekompass unter www.berufswegekompass.de möglich und ist für den Eintritt zur Veranstaltung verpflichtend.

Das aktuelle Booklet mit allen Informationen kann ab sofort als PDF auf der Homepage heruntergeladen werden und wird in den kommenden Tagen in den Schulen auch aktiv verteilt. (AZ)

