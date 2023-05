Kokain, Amphetamine, Ecstasy – und drei Anzeigen nach einem Unfall

Zwischen Heroldingen und Hoppingen baut ein Mann einen Unfall. Er hat Drogen im Auto – und dringt am nächsten Tag in das Gelände einer Abschleppfirma ein.

Am Sonntag um kurz vor Mitternacht ist ein 34-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2221 zwischen Heroldingen und Hoppingen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto fuhr laut Polizei über die Gegenspur und prallte in das Gebüsch neben der Straße. Dort kam der Wagen nach etwa zehn Metern im dichten Gehölz zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert.

Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,2 Promille. Da laut Polizei deutliche Anzeichen auf eine Einwirkung von Betäubungsmitteln vorlagen und der 34-Jährige einen Drogenschnelltest verweigerte, erstatteten die Beamten vor Ort Strafanzeige. Auf der Dienststelle wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung und Durchsuchung des Unfallwagens an. In diesem fanden die Beamten diverses Rauschgift in Form von Kokain, Amphetaminen und Ecstasy in einem insgesamt zweistelligen Grammbereich, was eine weitere Anzeige nach sich zog.

In Donauwörth kommt noch der Verdacht auf Hausfriedensbruch dazu

Da der 34-Jährige zudem am Folgetag in das abgesperrte Gelände einer Abschleppfirma in Donauwörth eindrang und dort Alarm auslöste, wurde ein weiterer Verstoß wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch aufgenommen. (AZ)