Komposthaufen gerät in Harburg in Brand

Auf einem Grundstück in der Harburger Altstadt brennt es am Sonntag. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Auf einem Grundstück in Harburg ist am Sonntagvormittag ein Komposthaufen in Brand geraten. Laut Polizei wurde in der Donauwörther Straße gegen 8 Uhr bemerkt. Die Freiwillige Feuerwehr Harburg rückte mit 20 Kräften an und löschte die Flammen. Nach Erkenntnissen der Polizei entzündeten sich die Pflanzenreste wegen der anhaltend hohen Außentemperaturen offenbar selbst. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Beamten nicht vor. Es entstand kein Sachschaden. (AZ)