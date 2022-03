Kontrolle bei Harburg: Polizei entdeckt "Himmelfahrtskommando"

Bei einer Kontrolle in Harburg entdecken Beamte der Polizei Harburg im Führerhaus eines Tanklastzuges eine gefährliche Vorrichtung.

Als "Himmelfahrtskommando" bezeichnet die Polizei Donauwörth das, was Beamten der Donauwörther Inspektion bei einer Kontrolle bei Harburg entdeckten. Ein Tankzug mit Gefahrgutkennzeichnung wurde gegen 17 Uhr am Montag angehalten, weil der Laster zu schnell unterwegs war. Was die Beamten daraufhin noch zu beanstanden hatten, versetzt sie dann doch in Staunen.

Lkw-Fahrer ist bei Harburg zu schnell unterwegs und hat einen Gaskocher im Führerhaus

Zum einen wurde beim Auslesen der Daten des digitalen Kontrollgeräts klar, dass der 41-jährige Lkw-Fahrer mit Wohnsitz in Litauen zur Tatzeit mit fast 90 gefahren war, anstatt der erlaubten 60 Km/h. Nach Abzug der Toleranz ergab sich eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 Km/h. Doch damit nicht genug: Denn im Führerhaus des Tankzuges entdeckten die Polizisten eine befüllte Propangasflasche ohne jegliche Sicherung. Anstatt der erforderlichen Schutzkappe war ein Kocher auf der Flasche montiert.

Den Gaskocher nutzte der Fahrer zum Zubereiten von Speisen - in einem Gefahrguttransporter. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung und ordnungsgemäßem Verräumen der Gasflasche konnte der Fahrer weiterfahren. Auch das Unternehmen des Fahrers wird wegen eines Verstoßes gegen das Güterkraftverkehrsgesetz angezeigt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch