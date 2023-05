"Kunst im Park" in Harburg – so beliebt wie nie

Rekordverdächtiger Besuch bei "Kunst im Park" in Harburg. Im Vorfeld mussten die Veranstalter die Zahl der Verkaufsstände beschränken.

Holger Fickel, der Vorsitzende des Heimatvereins Harburg, war einfach nur glücklich: "Das ist rekordverdächtig." Es seien wohl noch nie so viele Menschen zu "Kunst im Park" gekommen wie an diesem Sonntag. Die ersten Besucher erschienen bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start am Vormittag.

Groß war auch das Interesse der Anbieter beziehungsweise Standbetreiber. Der Verein musste deren Zahl auf 54 beschränken, denn: Für mehr sei im Märker-Park einfach kein Platz. Als "Standgebühr" verlangt der Heimatverein übrigens traditionell nur eines: einen Kuchen für die Bewirtung der Gäste.

Ausflug am Muttertag zu "Kunst im Park" in Harburg

Weil fast schon wider Erwarten das Wetter bestens passte, unternahmen besonders viele Leute aus Harburg sowie der näheren und weiteren Umgebung einen Muttertagsausflug in den Park. Dort wurden unter anderem Kunsthandwerk, Basteleien und Schmuck angeboten, aber auch Blumen, Obst und Gemüse. (wwi)