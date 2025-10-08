„Kunst, Kaffee, Kopfchaos“ beim Harburger Kulturherbst

Der Harburger Kulturherbst hatte zur Finissage der Künstlerin Franziska Groß in das sogenannte Schweinbeck-Haus am Marktplatz eingeladen. „Wir in Harburg sind flexibel. Anders hat es uns halt nicht reingepasst.“ erklärte Organisatorin Bärbel Reichenbacher lachend den Termin, der nicht wirklich das Ende der Ausstellung markierte. Sie begrüßte die zahlreichen Besucher und erklärte die Motivation so: „Wir haben in Harburg viele beeindruckende Künstlerinnen und Künstler. Deshalb wollten wir vom Kulturherbst dieses Jahr einer Ortsansässigen die Gelegenheit geben, ihre Kunst zu zeigen.“ Die Künstlerin beschrieb, wie sich bei den Vorbereitungen für den Kunsthof 2024 ihr aktueller, ganz eigener Malstil entwickelt habe und wie Kaffee für ihr Werk zum roten Faden und zum Wiedererkennungswert geworden sei. Es sei eben dieser Kaffee, der den anderen Materialien den besonderen Charme und den Bildern ihre Ausdrucksstärke gebe, ergänzte Christina-Maria Lang von den Kunstfreunden Donauwörth. Auch Hannes Dambacher, Vorstand des Nördlinger Kunstvereins, zeigte sich beeindruckt und positiv überrascht von der Qualität der Ausstellung. Er wünschte der Künstlerin weiterhin viel Freude an ihrer Kunst und der Harburger Kunstszene mehr solch gelungener Veranstaltungen.

