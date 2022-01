Kurioser Diebstahl: Rentner lässt Waren im Wert von 8 Euro verschwinden

Kurz vor dem Bezahlen an der Kasse in einem Harburger Supermarkt steckt ein 66-Jähriger Butter und Geflügel in seinen Rucksack.

In einem Supermarkt in der Wemdinger Straße ereignete sich am Dienstag gegen 13.40 Uhr ein eher kurioser Diebstahl. Nach Polizeiangaben kaufte ein 66-jähriger Rentner dort diverse Waren ein, nahm dann jedoch vor dem Bezahlen an der Kasse eine Packung Butter sowie Frischgeflügel von der Ladenmetzgerei in einem Wert von knapp 8 Euro aus seinem Einkaufswagen und steckte beides in einen mitgeführten Rucksack. An der Kasse bezahlte der Senior nur die restlichen Waren. Ein Mitarbeiter der Filiale hatte den Vorgang beobachtet und stoppte den Mann am Ausgang. Der 66-jährige räumte den Diebstahl ein. Eine Anzeige war die polizeiliche Folge. (AZ)