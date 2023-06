Kurswechsel in Sachen Straßen: Christoph Schmidt über die ersten drei Jahre im Amt

Christoph Schmidt hatte sich bei der Bürgermeisterwahl 2020 in Harburg gegen mehrere Konkurrenten durchgesetzt. Zwei von ihnen sitzen jetzt im Stadtrat.

Herr Schmidt, wie waren für Sie als kommunalpolitischer Neuling die ersten drei Jahre Ihrer Amtszeit als Harburger Bürgermeister?



Christoph Schmidt: Sehr spannend. Ich war vor allem überrascht, wie schnell sich Situationen von heute auf morgen verändern können, ohne darauf vorbereitet zu sein. Ich nenne ein aktuelles Beispiel: Vergangene Woche haben die Kommunen aus Berlin die Nachricht erhalten, dass sie Wärmepläne für eine zukunftsgerichtete Energieversorgung aufstellen müssen. Das ist für alle eine sehr große Herausforderung.

Wie hat Sie in Ihrer Anfangszeit die Pandemie beeinflusst?



Schmidt: Über Corona will ich gar nicht groß reden. Das ist hoffentlich vorbei. Aber dadurch, dass während dieser Zeit außerhalb des Rathauses verhältnismäßig wenig los war, konnte ich mich intensiv in mein neues Amt einarbeiten. Hilfreich waren dabei meine sehr guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, die mich toll unterstützten.

Sie haben 2020 bei der Wahl drei Mitbewerber deutlich hinter sich gelassen, die sich selbst bessere Ergebnisse erhofft hatten. Zwei sitzen jetzt im Stadtrat. Hat dies die Zusammenarbeit erschwert?



Schmidt: Anfangs war es schon schwierig. Die beiden waren natürlich sehr enttäuscht, dass es nicht geklappt hat – menschlich völlig nachvollziehbar. Inzwischen habe ich mit Claudia Müller (SPD) und Bernd Spielberger (CSU) jedoch eine hervorragende Zusammenarbeit.

Welche Projekte haben Sie bisher konkret umsetzen können?



Schmidt: Ganz oben auf der Agenda steht die Kinderbetreuung. In Ebermergen haben wir beispielsweise den Kindergarten auf die Schnelle erweitert. Gleiches gilt für die Einrichtung in der Kernstadt. Darüber hinaus planen wir in Harburg im Herbst mit dem Bau eines zusätzlichen Kindergartens neben dem bestehenden in der Mündlinger Straße zu beginnen.

Wie sieht es in den Stadtteilen aus?



Schmidt: Dort sind wir insgesamt gut aufgestellt. Sowohl in Großsorheim, als auch in Heroldingen und Ebermergen sind Einrichtungen vorhanden und gut ausgelastet. Ob dort Erweiterungen anstehen, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Sollte dies eines Tages der Fall sein, habe ich entsprechende Pläne in der Schublade.

Nach jahrzehntelanger Diskussion wird derzeit die Donauwörther Straße saniert. Reichlich spät, oder?



Schmidt: Ja, im Bereich der Straßensanierungen ist in den zurückliegenden Jahren viel liegengeblieben. Das muss ich schon konstatieren.

Mussten erst Sie kommen, damit hier etwas vorwärtsgeht? Hat dem Stadtrat der politische Wille gefehlt?



Schmidt: Das weiß ich nicht. Ich denke aber, viele Ratsmitglieder hatten vordergründig das Sparen im Kopf weshalb nicht viel angepackt wurde. Sie müssen sehen: Harburg war 2008 in einer außergewöhnlich schwierigen finanziellen Situation, die dazu geführt hat, dass in den Folgejahren massiv gespart werden musste. Einerseits war dies nachvollziehbar. Aber wenn an den Verkehrswegen ewig nichts gemacht wird, gehen sie kaputt.

Kann man sagen, dass Sie auf diesem Sektor einen Kurswechsel vorgenommen haben?



Schmidt: Ja, das würde ich so formulieren.

Was tun Sie und ihr Stadtrat gegen das gelegentlich geäußerte „Langweiler-Image“ Harburgs?



Schmidt: Ich würde Harburg nicht als langweilig bezeichnen. Aber es stimmt: Wir müssen weiter die Kommune interessanter machen und sind auf dem Weg dazu. Denken Sie an die nicht wenigen Feste, die Konzerte und die sonstigen Kulturveranstaltungen, die regelmäßig stattfinden.

Touristisch ist doch auch noch viel Luft nach oben…



Schmidt: Der Fremdenverkehr hat sich bei uns deutlich verbessert. Das ist allerdings nicht mein Verdienst, sondern liegt hauptsächlich an dem großartigen Engagement vieler Ehrenamtlicher. Besonders freue ich mich darüber, dass es gelungen ist, eine Verbindung von der Stadt zur Burg und umgekehrt herzustellen. Wer die Harburg besucht, kommt über den Märchenweg runter, um sich am Marktplatz oder anderswo aufzuhalten. Das ist eine Win-win-Situation.

Sie gehören keiner Partei an, was für spätere politische Karrieren hinderlich sein könnte? Wollen Sie 2026 für den Kreistag kandieren?



Schmidt: Also, zum einen bleibe ich auch künftig parteilos und unabhängig. Zweitens hängt mein Herz nicht an einem Kreistagsmandat. Harburg hat mit Wolfgang Kilian, Claudia Müller und Bernd Horst drei gute Vertreter dort sitzen. Das könnte von mir aus so bleiben.