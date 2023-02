Landfrauentag mit Vortrag von Volker Heißmann

Der Landfrauentag 2023 des Kreisverbands des Bayerischen Bauernverbands (BBV) findet am Mittwoch, 1. März, von 9.30 bis 15 Uhr in die Wörnitzhalle in Harburg statt. Festredner ist Volker Heißmann von der Comödie Fürth. Er will in seinem Vortrag „Wer lacht, hat mehr vom Leben“ aufzeigen, wie man mit einer positiven Lebenseinstellung und Humor den Alltag leichter meistern kann.

In der Mittagspause können sich die Landfrauen in der sogenannten „Stöbermeile“ bei heimischen Ausstellerinnen selbst hergestellte kunsthandwerkliche Objekte bestaunen und kaufen. Das Nachmittagsprogramm gestaltet die Rieser Pfarrer-Band "Gut drauf". Musikalisch umrahmt den Landfrauentag der Landfrauenchor unter der neuen Leitung von Andrea Meggle. (AZ)