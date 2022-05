Harburg/Landkreis

Harburg als Knotenpunkt für Rufbusse im Donau-Ries-Kreis?

Plus Im Landkreis Donau-Ries sollen flächendeckend Rufbusse eingesetzt werden. Das Konzept sieht fünf Zonen vor. Warum die Stadt Harburg sich damit schwertut.

Von Wolfgang Widemann

Menschen sollen von jedem Ort im Donau-Ries-Kreis in einem gewissen Bereich ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen können. Diese Idee will der Kreistag über ein Rufbus-System umsetzen. Aktuell favorisieren die Verantwortlichen ein Modell, in dem der Landkreis in fünf Zonen eingeteilt wird, innerhalb derer Fahrgäste sich von A nach B bringen lassen können. Sollten die Grenzen der Zonen "undurchlässig" sein, würde die Stadt Harburg nur schwer in dieses Konzept passen. Dies ist die Quintessenz einer Aussprache, die nun im Stadtrat stattfand.

