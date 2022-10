Lastwagen in Harburger Altstadt sorgen wieder für Ärger

Plus Wenn die B25 bei Harburg gesperrt ist, droht in der dortigen Altstadt das Chaos. Dies zeigt eine neuerliche Unfallflucht. Die Polizei hat eine Spur.

Durch einen schweren Unfall am frühen Samstagmorgen war die B25 bei Harburg stundenlang gesperrt. Der Verkehr musste deshalb umgeleitet werden. In der Folge geschah das offenbar Unvermeidliche, das die Bewohnerinnen und Bewohner der Harburger Altstadt seit Jahren den Kopf schütteln lässt.