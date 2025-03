Laufauftakt-Veranstaltung des SV Mauren

Die Laufgruppe des SV Mauren mit dem Team um Axel Wiedenmann lud pünktlich zum Frühlingsanfang zu einer Auftaktveranstaltung ein und konnte zahlreiche Interessierte begrüßen. Als Referentin konnte die Diätassistentin Dorothee Baur für einen Vortrag zum Thema „Ernährung im Alltag und Sport“ gewonnen werden. Ihr besonderes Augenmerk legte sie dabei auf die Ernährung im Zusammenhang mit sportlicher Aktivität. Der Schlüssel für eine effiziente Gewichtsabnahme sei Bewegung, kombiniert mit einer ausgewogenen und nährstoffreichen Ernährung. Bewegung helfe, Muskeln aufzubauen, den Grundumsatz zu erhöhen und Kalorien zu verbrennen. Bei sportlicher Aktivität seien jedoch einige Besonderheiten zu beachten, um seinen Körper optimal zu unterstützen. Ihre Tipps bezogen sich vor allem auf die Nahrungsaufnahme vor und nach der Bewegung sowie in Wettkampfsituationen. Ihre abschließende Message lautete, dass ein gesunder Lebensstil sowohl die Bewegung als auch ausgeglichene Ernährung umfasst und eine Gewichtsveränderung kein Sprint, sondern ein Marathon sei. In diesem Sinne übernahm Axel Wiedenmann das Wort und bedankte sich sowohl bei Frau Baur für die praxisnahen Ausführungen als auch bei seinen Vorgängern Alexander Funk und Rudi Beck, die die Laufgruppe vor 13 Jahren mit der Aktion „Lauf 10“ des BR ins Leben gerufen haben. Neben der Anleitung neu dazugekommener Läufer konnten laut Funk auch eigene Veranstaltungen wie der Dreikönigslauf und ein Jedermannslauf fest etabliert werden. Auch im aktuelle Laufjahr kann mehrmals die Woche unter Anleitung auf reizvollen Routen in den Fluren und Wäldern von Mauren trainiert werden. Daneben besuchen die Läufer auch ausgewählte Laufveranstaltungen in der Region. Gemeinsame Ausflüge, Wanderungen und der traditionelle Sommerlauf runden den Jahreskalender der Laufgruppe ab. Nach dem Motto „Laufen ist eine Therapie, die sich jeder leisten kann“ können sich Interessierte auf der Homepage der SV Mauren über die aktuellen Laufzeiten informieren.

