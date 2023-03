Harburg

28.02.2023

Leben Flüchtlinge bald in Wohncontainern in Harburg?

Wird auf dem Festplatz in Ebermergen eine Container-Unterkunft für Geflüchtete geschaffen? Darüber berät der Stadtrat in Harburg.

Plus Wohin mit den Flüchtlingen aus der Ukraine? In Harburg steht im Raum, Wohncontainer aufzustellen. Am Donnerstag könnten erste Weichen dafür gestellt werden.

Von Helen Geyer, Barbara Wild Artikel anhören Shape

Über 1300 Menschen aus der Ukraine sind mittlerweile im Landkreis Donau-Ries gestrandet, täglich könnten neue hinzukommen. 1700 Geflohene müssten rein rechnerisch in der Region beherbergt werden. Doch wo sollen sie unterkommen? In dieser seit Monaten präsenten Frage scheint nun eine neue Möglichkeit in den Fokus zu rücken. In eigens aufgestellten Containern sollen Flüchtlinge leben.

