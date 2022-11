Harburg

18:00 Uhr

Lebensgefährliches Gas in Harburger Wohnung: So geht es den Opfern

Solche Geräte warnen den Rettungsdienst vor gefährlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen. So auch die Einsatzkräfte, die am Sonntag in Harburg ausrücken mussten.

Plus Eine Familie erleidet in einem Mehrfamilienhaus in Harburg eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Die Umstände sind dramatisch – doch die Betroffenen hatten Glück.

Von Celine Theiss Artikel anhören Shape

Eine Familie aus Harburg ist am Sonntag wohl haarscharf dem Tode entkommen. Grund: In der Wohnung breitete sich nach und nach ein gefährliches Gas aus. So erlitten erst der Familienvater und dann seine Frau sowie seine Tochter eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Die Betroffenen befinden sich in einer Spezialklinik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen