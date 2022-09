Harburg

11:21 Uhr

Lkw-Fahrer in Harburg ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizei hielt einen bosnischen Fahrer an, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Ein 27-Jähriger wird in Harburg mit dem Handy am Steuer erwischt. Per Zufall entdeckt die Polizei außerdem, dass der Lastwagen ohne Erlaubnis unterwegs ist.

Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth hat am Samstagmorgen um 7.46 Uhr auf der B25 bei Harburg einen Lastwagen kontrolliert. Grund dafür war, dass der Fahrer am Steuer mit dem Handy telefonierte. Der Zwölf-Tonner mit tschechischer Zulassung beförderte Güter von Nordrhein-Westfalen nach Mittelfranken. Der 27-jährige bosnische Fahrer konnte den Beamten aber weder eine Erlaubnis für die Güterbeförderung noch eine EU-Fahrbescheinigung zur Durchführung der Tour vorlegen. Folge war eine Anzeige gegen den Fahrer sowie gegen die tschechische Spedition. Die weitere Bearbeitung des Falls wurde an die zuständige Außenstelle Kiel des Bundesamts für Güterverkehr weitergegeben. Laut Polizei liegt die mögliche Bußgeldhöhe im deutlich vierstelligen Bereich. (AZ)

