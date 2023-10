Lkw-Fahrer schreibt halbes Jahr keine Lenk- und Ruhezeiten auf

Seit März hat ein Mann aus Rumänien, der am Dienstag kontrolliert wurde, seine Lenk- und Ruhezeiten nicht mehr dokumentiert. Das hat auch Folgen für seine Firma.

Bei einer Verkehrskontrolle haben Beamte am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der Bundesstraße 25 bei Harburg einen 40-Tonnen-Sattelzug überprüft. Im Rahmen der Kontrolle von Fahrer, Fahrzeug und Ladung stellte sich heraus, dass seit März 2023 keinerlei vorgeschriebene Dokumentation der Lenk- und Ruhezeiten mehr durchgeführt worden waren. Nachdem der 29-jährige Berufskraftfahrer seinen Wohnsitz in Rumänien hat, behielten die Beamten vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro ein, bevor der Mann die Fahrt fortsetzen durfte. Eine Anzeige gegen Fahrer und Firma war zudem die Folge. (AZ)