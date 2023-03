Lkw-Fahrer will Frachtpapiere verstecken

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth wollen einen Lastwagenfahrer überprüfen - während der Kontrolle bei Harburg will dieser heimlich Papiere verschwinden lassen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth kontrollierte am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 25 bei Harburg den Fahrer eines Klein-Lastwagens mit Anhänger. Das Sieben-Tonnen-Gespann war mit Bauzäunen und Betonfüßen beladen. Der 23-jährige Fahrer gab den Beamten gegenüber zunächst an, das Baustellenmaterial privat umherzufahren. Da er jedoch zeitgleich versuchte, einen Frachtbrief unter einer Decke im Führerhaus zu verstecken, durchsuchten die Beamten die Fahrerkabine.

Es kommen weitere Frachtbriefe zum Vorschein

Dabei kamen zahlreiche weitere Frachtbriefe zum Vorschein, die eine eindeutige gewerbliche Tätigkeit des 23-Jährigen in der Vergangenheit bestätigten. In dem Lkw war zudem kein erforderliches EG-Kontrollgerät zur Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten verbaut und der Mann war nicht im Besitz einer Lizenz für den Warentransport in der EU. Da der 23-Jährige seinen festen Wohnsitz in Polen und damit außerhalb des Bundesgebietes hat, wurde für die begangenen Verstöße ein Teilbetrag in Höhe von 791 Euro als Sicherheitsleistung einbehalten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Anzeige an das zuständige Bundesamt für Logistik und Mobilität in Münster übersandt. (AZ)

