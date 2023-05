Harburg

vor 49 Min.

Märker will den Steinbruch bei Harburg vergrößern

Die Firma Märker will den Steinbruch Am Bräunlesberg erneut erweitern. Das Unernehmen präsentierte das Vorhaben nun erstmals der Öffentlichkeit.

Plus Die Firma Märker in Harburg möchte den Gesteinsabbau am Bräunlesberg ausdehnen und informiert erstmals die Öffentlichkeit. So sieht das Vorhaben aus.

Von Wolfgang Widemann

Die Firma Märker in Harburg holt sich den Rohstoff für die Kalk- und Zementproduktion aus der direkten Umgebung. In den vergangenen 134 Jahren ist unmittelbar am Werk ein großer Steinbruch entstanden. Kalkstein wird dort schon lange nicht mehr abgebaut. Dies geschieht seit 1996 etwa eineinhalb Kilometer weiter südwestlich im Steinbruch "Am Bräunlesberg". Dort ist inzwischen auf einer Fläche von etwa 22 Hektar ein großes Loch in der Landschaft entstanden, eingerahmt von senkrechten Felswänden. Weil das genehmigte maximale Volumen in absehbarer Zeit erreicht sein wird, will das Unternehmen die Abbaufläche erweitern.

Die Firma lud Interessierte nun zu einer Veranstaltung ein, um erstmals öffentlich über das Projekt zu informieren. Das Thema ist durchaus sensibel. Das Ausweiten des Steinbruchs bedeutet einen grundlegenden Eingriff in die Landschaft, der mit Lärm, Staub und Erschütterungen verbunden ist. Entsprechend aufwendig ist das Genehmigungsverfahren. Geschäftsführer Maximilian Pückler-Märker erklärte den rund 30 Gästen die Bedeutung des Vorhabens für den Betrieb. Die Erweiterung sei nötig, um auch in Zukunft zu gewährleisten, dass die Kalkproduktion mit dem Rohstoff versorgt werden könne.

