Mann alkoholisiert mit dem Auto bei Harburg unterwegs

Ein Mann ist in der Nacht auf Samstag dabei erwischt worden, wie er alkoholisiert mit dem Auto in Harburg unterwegs gewesen ist. Der 48-jährige Mann aus dem Bereich Nördlingen wurde in der Alemannenstraße in Harburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da deutlicher Alkoholgeruch für die Polizisten wahrzunehmen war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der ergab einen Wert von knapp über 1,0 Promille. Der Mann durfte folglich nicht mehr weiterfahren, eine Blutentnahme angeordnet. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. (AZ)