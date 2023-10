Mann verliert bei Harburg die Kontrolle über sein Auto

Wegen nassem Laub auf der Fahrbahn verlor ein Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Einem entgegenkommenden Fahrzeug konnte er nur knapp ausweichen.

Am Freitagmorgen hat sich bei Harburg ein Unfall ereignet. Gegen 5.50 Uhr fuhr ein 32-Jähriger auf der Staatsstraße in Richtung Harburg und verlor wegen nassen Laubes auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Er drehte sich auf der Straße und konnte den Wagen gerade noch soweit beeinflussen, dass er den entgegenkommenden Wagen eines 26-Jährigen verfehlte und in den Graben fuhr. Auch der schnellen Reaktion des Entgegenkommenden war es laut Polizei zu verdanken, dass nur dessen Außenspiegel beschädigt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (AZ)