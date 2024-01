Mann würgt und schlägt Frau - Zeugen wählen den Notruf

Die Frau muss ins Krankenhaus. Der 43-jährige Angreifer wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt.

In einer Sammelunterkunft in der Harburger Schulstraße kam es am Mittwoch gegen 12.20 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung, die in einem Polizei- sowie Rettungskräfteeinsatz mündete. Den aktuellen Ermittlungen zufolge würgte ein 43-jähriger Mann dabei eine 33-jährige Frau und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Zeugen wählten den Notruf. Die Frau wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Behandlung gebracht. Beamte der PI Donauwörth zeigten den 43-Jährigen wegen Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung an. Der Mann wurde in eine andere Unterkunft verlegt. (AZ)