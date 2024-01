Marion Faul ergattert die „Söder-Scheibe“

Die vom Ministerpräsidenten gestiftete Scheibe wird in Harburg in einem ganz besonderen Modus ausgeschossen.

Zum ersten Mal in seiner Amtszeit als 1. Schützenmeister durfte David Link die neuen Regenten der Kgl. priv. Schützengesellschaft 1672 und Wörnitztaler Harburg bekannt geben. Zu diesem Anlass begrüßte Link auch den Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler, der seine Grußworte im Schießhaus übermittelte.

Als Höhepunkt wurde die von Dr. Markus Söder gestiftete Scheibe an diesem Abend ausgeschossen. Für das Schießen auf die „Söder-Scheibe“ hatten sich die Sportwarte einen interessanten Modus ausgedacht. So durfte, wie in früheren Zeiten üblich, ausschließlich mit Hut auf dem Kopf der Glückstreffer abgegeben werden. Das sorgte für eine ordentliche Portion Spaß am Schießstand, da die Schützen eine bunte Mischung aus Hüten und Kopfbedeckungen mit ins Schießhaus gebracht hatten. Als zusätzliche Hürde musste auch noch das Gewehr auf einem Zielstock aufgelegt werden, was die Sache ordentlich erschwerte. Am Ende ging Marion Faul mit einem 41-Teiler als überraschende Siegerin aus dem Schießen hervor und nahm die Ehrenscheibe von Wolfgang Fackler, stellvertretend für Markus Söder, bei der Siegerehrung stolz entgegen.

Schützenliesl gewinnt mit einem 8-Teiler

Bei der Bekanntgabe der Meisterschaften wurde Martin Winter mit 374,67 Ringen neuer Jahresmeister unter den Luftgewehrschützen. In der Disziplin Luftpistole konnte Michael Steger mit 362,8 Ringen seinen Titel erfolgreich verteidigen. Mit 290,6 Ringen gewann Werner Faul in der Disziplin Auflage Luftgewehr. Schüler-Jahresmeister wurde Matthias Gruber (160,4). Bei der Jugend sicherte sich Peter Schröppel (272) das Siegertreppchen. Bei der Proklamation der Könige durfte Alois Schichl (14,0-Teiler) nach über 40 Jahren Vereinszugehörigkeit erstmalig die Königskette in Empfang nehmen. David Link merkte bei der Übergabe an, dass es hier „genau den richtigen“ erwischt habe. Schichl kümmere sich in den letzten Monaten intensiv um das Schützenhaus und ist ein unverzichtbares Mitglied für die Harburger Schützen geworden. Die weiteren Plätze belegten Markus Jungwirth (27,8) und Jürgen Wiedenmann (37,2). Mit dem besten Tiefschuss des Tages konnte Lea Richter ihr Glück kaum fassen, als ihr Name aufgerufen wurde. Sie wurde dank ihres 8-Teilers neue Schützenliesel. Es folgten Manuela Lusczak (36,7) als Wurst- und Jule Mayer (44) als Brezenkönigin. Neuer Jugendschützenkönig wurde Martin Mack mit einem 25-Teiler vor Matthias Gruber (136,8) und Sebastian Bach (239,2). (AZ)