Maßnahmen für Hochwasserschutz in Heroldingen und Ebermergen

Plus Überschwemmungen machen den Orten Heroldingen und Ebermergen immer wieder zu schaffen. Deshalb sucht die Stadt Harburg nach Lösungen, um Hochwasser zu vermeiden.

Sobald es zu einem Starkregen kommt, hat Heroldingen ein Problem. Im Frühjahr 2018 schossen bei den kurzen, aber heftigen Regenfällen rund sieben Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch die Riedgasse in die Wörnitzstraße. Der schmale Fußweg konnte die Wassermassen nicht halten und so wurden mehrere Keller und auch Erdgeschosse überschwemmt. Um Abhilfe zu schaffen, wurde der Fußweg ausgeweitet und mithilfe von Betonmauern ein großer Trichter angelegt. Nach Angaben von Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt zeigten die Maßnahmen Wirkung, allerdings komme es immer wieder zu solch heftigen Regenfällen, weshalb der Hochwasserschutz ausgeweitet werden soll. Im Stadtrat wurde nun diskutiert, wie die nächsten Schritte aussehen könnten.