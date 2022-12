Mit völlig überladenem Transporter von Erding in die Niederlande

Die Polizei stoppt auf der B25 bei Harburg einen völlig überladenen Klein-Lkw. Welche Folgen das hat.

Mit einem völlig überladenen Kleintransporter hat sich eine 46-Jährige auf den Weg von Erding (Oberbayern) in die Niederlande gemacht. Die Tour der Berufskraftfahrerin endete auf der B25 bei Harburg.

Beamte der Verkehrspolizei stoppten am Donnerstag um 15.20 Uhr den laut Pressebericht "sichtbar überladenen" Klein-Lkw und kontrollierten diesen samt Fahrerin. Es stellte sich heraus, dass das 3,5-Tonnen-Fahrzeug mit fünf Paletten Stückgut beladen war. Das Gewicht lag um 78 Prozent über der erlaubten Marke. Die 46-Jährige erhielt eine Anzeige und musste mangels Wohnsitz in Deutschland vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von gut 500 Euro entrichten. Zudem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt, bis ein Großteil der Ware ab- beziehungsweise auf einen anderen Lkw umgeladen ist.

Gegen die ebenfalls verantwortliche Spedition in Polen leitete die Polizei ein Gewinnabschöpfungsverfahren ein. Demnach muss die Firma, die sich auf verbotene Weise einen Wettbewerbsvorteil verschaffte, mit einer Strafe von 1100 Euro rechnen. (AZ)