Mittelaltermarkt auf Schloss Harburg: Das ist am Wochenende geboten

Vom 22. bis 24. April findet auf Schloss Harburg ein Mittelaltermarkt statt. Alle Infos über Öffnungszeiten, Eintrittspreise und das Programm.

Zwei Tage lang wird auf Schloss Harburg die Zeit zurückgedreht. Von 22. bis 24. April findet in den Gemäuern ein Mittelaltermarkt statt. Damit knüpft das Schloss an eine Art von Veranstaltung an, die zuletzt 2013 immer wieder die Massen auf die Harburg zog: das Burgfest.

Veranstalter ist 2022 die Dinkelsbühler Firma Turbaevents, die in zahlreichen Orten vergleichbare Veranstaltungen durchführt. Sie kündigt an, dass auf dem Schloss und außerhalb der Burg die Besucher ein mittelalterliches Fest für alle Sinne erleben würden. Zum einen gibt es alle halbe Stunde eine Darbietung auf der Bühne. Auf einem Mittelaltermarkt bieten Spielzeugmacher, Glasbläser und weitere Handwerker ihre Kunst dar. Besucher sehen vor Ort, wie Waren entstehen. Verschiedene Tavernen sorgen dafür, dass niemand Durst erleiden muss.

An über 40 Ständen des Mittelaltermarktes kann der Besucher erwerben, was es eins gab. Handwerkskunst zu bestaunen gibt es auch. Foto: Turbaevents

Mittelaltermarkt auf Schloss Harburg: Ritter und wilde Horden im Lagerleben

Ein Lagerleben von Rittern, Reisenden und wilden Horden erstreckt sich laut Veranstalter mit mehr als 40 Zelten, Ständen und Bauten. Live können Besucher erleben, wie einst gekocht, gearbeitet, gehaust und gefochten wurde. Gaukler, Artisten, Zauberer, Komödianten und Musikanten unterhalten auf der Marktbühne und an vielen Stellen des Marktes ihr Publikum.

Der Markt wird am Freitag, 22. April, um 17 Uhr öffnen. Bis zum Abschluss um 21 Uhr mit einer Feuershow wird den Besuchern jede halbe Stunde Programm geboten, darunter Schwertkampf, Narretei und Gaukler-Spiel. Samstag läuft das Fest von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr.

2022 findet auf der Harburg wieder ein Mittelaltermarkt statt. Vom 22. bis 24. April gibt es Lagerlegen, Marktstände und Programm. Foto: Turbaevents

Für viel Aktion sorgt mit Sicherheit die Bühnen- und historische Fechtgruppe Burdyri. Die Tätigkeit erstreckt sich über mehr als vierzig Spielzeiten voller kontinuierlicher Aufführungsreihen nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. Das Burdyri-Stunt-Team besteht aus erfahrenen Stunt-Darstellern. Sie haben sich spezialisiert auf Fechten und Bühnenkampf, unter anderem haben sie die spektakulärsten Kampfchoreografien für verschiedene Filmprojekte mit entwickelt - von den Videos für Musikbands bis hin zu den größten internationalen Filmproduktionen schulen sie die Schauspieler und kreieren fesselnde Action-Choreografien – vom Fechtduell bis zu den furios tobenden Schlachten. Das wird es dann auch in Harburg zu sehen geben.

Mittelaltermarkt auf Schloss Harburg: Das sind die Eintrittspreise

Erwachsene zahlen für das Spektakel pro Tag zwischen 7 Euro (Freitag) und 9,50 Euro. Ein Dreitagesticket kostet 23 Euro, das Wochenendticket ist für 23 Euro zu haben. Kinder kosten zwischen 5 und 7 Euro pro Tag. Wer gewandet erscheint, kann einen Euro sparen. Tickets gibt es im Online-Shop unter www.turbaevents.de oder an der Tageskasse vor Ort. Parkflächen nahe der Burg sind vor Ort ausgeschildert. (mit pm)