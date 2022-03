Fahrzeuge in Harburg und Monheim ohne Versicherungsschutz

Seit dem 1. März brauchen Leichtkraftfahrzeuge ein neues Versicherungskennzeichen. Dies haben zwei Verkehrsteilnehmer nicht beachtet. Die Folge: Anzeigen.

Für die Besitzer von Kleinkrafträdern - dazu gehören beispielsweise Mofas und E-Roller - ist dieser Termin wichtig: Zum 28. Februar liefen die alten, blauen Versicherungskennzeichen ab. Sie müssen erneuert werden. Die Polizei hat am Dienstag, 1. März, zwei Verkehrsteilnehmer erwischt, die dies nicht getan haben. Die Folge: Anzeigen wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Eine Streife stoppte in Harburg auf der Grasstraße einen 43-Jährigen, der mit einem E-Scooter unterwegs war - mit ungültigem Kennzeichen. In Monheim fuhr eine 17-Jährige mit einem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug. Auch an diesem war nicht das neue Schild mit den grünen Buchstaben und Ziffern montiert. (AZ)