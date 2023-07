Zwei Menschen verletzen sich bei Stürzen vom Fahrrad

Eine 16-Jährige stürzt beim Abbiegen in Monheim vom Fahrrad und bricht sich den Unterschenkel. Ähnlich geht es einem Mann bei Harburg.

Es war kein guter Tag für Radfahrer: Gleich zwei Radler sind am Sonntag nach einem Sturz vom Fahrrad verletzt ins Krankenhaus gebracht. In Monheim hat eine Jugendliche sich beim Sturz den Unterschenkel gebrochen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war die 16-Jährige auf der Bahnhofsstraße unterwegs gewesen und wollte nach links in den Ahornweg einbiegen. Dabei stürzte sie. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Auf der Verbindungsstraße von Harburg nach Brünnsee war ein 60-Jähriger mit seinem Fahrrad unterwegs, als er sich auf Höhe der Kläranlage bei voller Fahrt umdrehte und das Gleichgewicht verlor. Er stürzte und brach sich das Schlüsselbein. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Auch hier ist Fremdverschulden auszuschließen. An dem Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden. (AZ)