Motto der Stadtkapelle Harburg: Gemeinsam sind wir stark

Mit einem großartigen Konzert beendete die Stadtkapelle traditionell das Jahr. In der vollen Wörnitzhalle erfreuten die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Franz Fischer ihr Publikum.

Plus Das Jahresschlusskonzert der Stadtkapelle Harburg geriet zu einem großen Miteinander. Und Dirigent Franz Fischer bekam eine ganz besondere Auszeichnung.

Von Barbara Würmseher

Gemeinsam wurde in der Wörnitzhalle die Bühne aufgebaut und gemeinsam wurde tags darauf vor vollem Haus miteinander musiziert. Am letzten Samstag vor Heiligabend ist es Tradition, dass die Stadtkapelle unter Leitung von Franz Fischer ihr Jahresabschlusskonzert gibt. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden Wolfgang Stolz übernahm Moderator Martin Jörg das Wort und die Leitung des Abends. Er führte in seiner bekannt humoristischen Art und Weise durch das Programm. Medleys wie „Westernhagen Live“ oder Melodien wie „Besame Mucho“, interpretiert vom Solisten Jonas Schmidbaur, waren unter anderem im Repertoire der Veranstaltung. Erstmals mit dabei waren im Jahreskonzert die Musikerinnen und Musiker Elena Reiss, Sarah und Matthias Müller, Philipp Korntheuer und Peter Sattler.

