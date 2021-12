Einbrecher dringt in landwirtschaftliches Anwesen in Mündling ein

Ein Unbekannter dringt in ein Haus ein, das wohl nicht verschlossen war. Als er sich an einem Tresor zu schaffen macht, wird er von einer Anwohnerin gestört.

Wie die Polizei mitteilt, ist in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr in ein landwirtschaftliches Anwesen in Mündling eingebrochen worden. Hierbei nutzte der bislang unbekannte Täter aus, dass der Zugang zum Haus wohl nicht verschlossen worden war. Im Gebäude machte er sich an einem Tresor zu schaffen, wurde aber durch eine 25-jährige Anwohnerin gestört und flüchtete. Sach- oder Beuteschaden entstand nach derzeitigem Kenntnistand nicht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen. (AZ)