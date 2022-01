Multifunktionsfeld in Harburg soll aufgewertet werden

Plus Das Multifunktionsfeld in Harburg soll für Jugendliche interessanter gestaltet werden. Dafür sollen Bänke aufgestellt, aber auch andere Ideen umgesetzt werden.

Bisher gibt es für die Jugendlichen, die sich am Multifunktionsfeld in Harburg aufhalten, keine Möglichkeit, sich hinzusetzen. Das soll sich nun ändern. Der zuständige Ausschuss des Stadtrats hat darüber beraten, wie der Platz für Jugendliche attraktiver werden kann. Der "Käfig", wie er umgangssprachlich im Ort genannt wird, sei sehr beliebt und es gebe kein Müllproblem, sagte Bürgermeister Christoph Schmidt: "Insgesamt läuft dort mit den Jugendlichen alles sehr gut." Daher möchte die Stadt ihnen Sitzbänke bereitstellen und noch weitere Wünsche erfüllen.