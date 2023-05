Musik, Kunst und Geschichte: Das ist am Harburger Stadtfest geplant

2024 wird in Harburg die Ernennung zur Stadt gefeiert. Die Organisatoren haben viel geplant, Ideen für das Fest können noch eingereicht werden.

175 Jahre Stadt Harburg: Das soll im kommenden Jahr groß gefeiert werden. An vier Tagen – von Donnerstag bis Sonntag – ist einiges geboten in der Stadt an der Wörnitz. Was bisher geplant ist, gab das Organisationsteam zuletzt an einer Informationsveranstaltung bekannt. Trotz der vorangeschrittenen Planung ermutigten sie die Besucherinnen und Besucher, weitere Ideen einzureichen.

"Das Fest ist ein Jahr vor dem Termin noch nicht fertig geplant", betonte Claudia Müller. Sie ist Teil des Teams, das sich um das Rahmenprogramm kümmert. Zusammen mit Martina Thiel und Wolfgang Stolz stellte sie die bereits geplanten Programmpunkte vor. Auf dem Marktplatz wird eine Bühne stehen, auf der die Eröffnung sowie Auftritte von Bands und ein Festgottesdienst stattfinden sollen. Daneben werden auf dem Gelände verteilt weitere kleinere Bühnen stehen.

Programmvorschläge können bis Ende der Sommerferien eingereicht werden

Am Wörnitzstrand und in der Grasstraße wird es sich überwiegend um Handwerk und Landwirtschaft drehen. Wolfgang Stolz verrät bereits einige geplante Programmpunkte: eine Jungbauernparty, ein Line-Dance-Abend oder auch Public Viewing. Denn am Freitag ist das Eröffnungsspiel der Männer-Fußball-Europameisterschaft (EM) in München.

Martina Thiel stellte das Programm in der Altstadt vor. Dort soll es Straßenkünstler, Menschenpyramiden und Bewegungskünste geben. Dafür sollen lokale Gruppen eingebunden werden. Auch für ein spezielles Kinderprogramm sei gesorgt. In den Gebäuden in der Altstadt soll es künstlerische und geschichtliche Ausstellungen sowie Vorträge geben. "Wir versuchen wieder, in die Altstadtgebäude zu kommen, und sind dankbar für jeden Tipp", sagte Müller.

Der ehemalige Bürgermeister Anton Fischer am Stadtfest in Harburg 1999. Foto: Stadt Harburg (Archiv)

Was noch fehle, seien Mitmachaktionen und Angebote speziell für Jugendliche. Das Organisationsteam ermunterte die rund 100 Zuhörenden der Informationsveranstaltung, eigene Ideen und Aktionen einzubringen. "Vor allem zu den Themen Wörnitz, Wasser, Fischerei und Kunst fehlen uns noch Beiträge", so die Organisatoren. Bürgermeister Schmidt ergänzte: "Wer noch eine größere Aktion anmelden möchte, die etwa einen Stand benötigt, soll das bitte bis Ende der Sommerferien machen."

Standgebühr am Stadtfest in Harburg bleibt laut Organisatoren moderat

Josef Mayer und der ehemalige Bürgermeister Wolfgang Kilian informierten anschließend über die Bewirtung und Finanzen. Sie sind ein eingespieltes Team: "Wir standen bereits zum Fest 1999 gemeinsam hier", sagte Kilian und lacht. Wer auf dem Harburger Stadtfest Speisen und Getränke anbieten möchte, muss dies im Vorfeld anmelden und eine Standgebühr bezahlen. Diese richtet sich nach dem Angebot: Verkauft man etwa Speisen und Getränke, werden 1200 Euro fällig. Möchte man nur Kaffee und Kuchen anbieten, belaufen sich die Gebühren auf 500 Euro. Josef Mayer bat um Verständnis für die anfallenden Kosten: "Wir haben nur zwei Einnahmequellen, die Eintritte und Standgebühren." Für ihn seien die Standgebühren trotzdem moderat.

Die Eintrittspreise für die Veranstaltung sind noch nicht genau festgelegt. "Wir orientieren uns an ähnlichen Festen im Umkreis", sagte Wolfang Kilian. Das heißt: Voraussichtlich wird es ein Drei-Tages-Ticket sowie Tagestickets geben, der Eintritt am Donnerstag und für Kinder bis 16 Jahren soll frei sein. 1999 waren es etwa 12.000 Gäste, die in Harburg 150 Jahre Stadterhebung feierten. Für das kommende Jahr rechnet Bürgermeister Schmidt mit einer ähnlichen Besucherzahl: "Wir orientieren uns an den umliegenden Festen und da waren es bisher auch zwischen 10.000 bis 13.000 Personen."

Mit bunten Bannern bewirbt die Stadt Harburg ihr 175. Jubiläum zur Stadterhebung im kommenden Jahr. Foto: Helen Geyer

Info: Das Harburger Stadtfest findet von Donnerstag, 13. Juni 2024, bis Sonntag, 16. Juni 2024, statt. Das Gelände umfasst die Grasstraße, die Steinerne Brücke sowie die Harburger Innenstadt von Höllgasse bis zum Parkdeck. Die Schiffwiese muss aus Sicherheitsgründen frei bleiben.