Mutter ruft Rettungskräfte, um Kind aus der Wohnung zu holen

Eine Frau hatte sich versehentlich ausgesperrt und vermutete ihr Kind in einer hilflosen Lage. Sie alarmierte deswegen den Notruf.

Per Notruf alarmierte eine Frau am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen, die ihr Kleinkind aus der Wohnung in Harburg befreien sollten. Die Frau hatte sich versehentlich ausgesperrt. Der erste Versuch eines Nachbarn, die Türe mit einer Flex zu öffnen, schlug fehl. Aufgrund der Vorschäden konnte die Feuerwehr die Türe schließlich nur noch mit roher Gewalt öffnen. Das Kind war wohlauf, befand sich allerdings gar nicht in der Wohnung, war mit einer Bekannten unterwegs zu einem Arztbesuch. In ihrer Panik hatte die Mutter das vergessen. Es waren zwölf Einsatzkräfte vor Ort. (AZ)