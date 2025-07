Nacht der Bibliotheken in Harburg

Erstmals beteiligte sich die Harburger Bücherei an der bundesweiten „Nacht der Bibliotheken“ mit zwei spannenden Angeboten für die Besucher. Im ersten Stock konnte man das Strölinhaus im Schein der Taschenlampe erkunden. Besonders für die Kinder ein spannendes Unterfangen. Im Gewölbekeller hatten die Harburger Fotofreunde eine Ausstellung zum Thema der Nacht „Wissen. Teilen. Entdecken“ vorbereitet. In ihrer Begrüßung bedankte sich Kristina Hahn, Leiterin der Bücherei, bei ihrem Team und bei allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatten. Ganz besonders hob sie die Fotofreunde hervor, die den Abend durch ihre Ausstellung zu etwas ganz Besonderem machten. Die Fotos können noch bis zum 4. Mai besichtigt werden – jeweils während der Öffnungszeiten der Bücherei. Sichtlich stolz bedankte sich Bürgermeister Christoph Schmidt bei Kristina Hahn und ihrem Team und lobte die Fotofreunde, dass sie sich diesem schwierigen Thema gestellt hätten. Auch er habe sich das Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ erst erschließen müssen. So sei Wissen - nach seiner Meinung der Schlüssel zu Verständnis und Erfolg, zu Vergangenheit und Zukunft – in den Menschen und in Büchern zu finden. Teilen stehe für die Verbindung zwischen den Menschen, für „Gemeinschaft schaffen“ – so wie es in der Harburger Bücherei täglich passiere. Und letztlich stehe Entdecken für die Abenteuer, die sich aus dem Wissen ableiten und unbekannte Interessen erschließen helfen. Dank der Fotofreunde, die inzwischen zu einem festen Bestandteil des Harburger Kulturangebotes geworden seien, könnte der Gewölbekeller entdeckt werden. Gerhard Meyer von den Fotofreunden erzählte von den anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Thema. Erst nach und nach habe es sich erschlossen und dann doch ungewöhnliche und starke Fotomotive entstehen lassen. Alles in allem eine gelungene, gut besuchte Veranstaltung für Jung und Alt, so dass man an der Nacht der Bibliotheken auch im kommenden Jahr teilnehmen wolle.

