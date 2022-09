Harburg

vor 16 Min.

Neu gesetzte Stolpersteine erinnern an ermordete Jüdinnen aus Harburg

Plus Pauline Nebel und Bertha Wetzler aus Harburg wurden einst von den Nazis deportiert und ermordet. Jetzt ist ihr Schicksal wieder sichtbar.

Von Richard Hlwaon

Seit dem 28. Juni erinnern zwei „Stolpersteine“ in der Marktgemeinde Kleinheubach am Main in Unterfranken an zwei jüdische Frauen, die aus Harburg stammten: Pauline Nebel und Bertha Wetzler, geborene Nebel. Sie wurden während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft deportiert und ermordet.

