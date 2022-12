Harburg

08:00 Uhr

Neue Baugebiete in Harburg, Ebermergen und Heroldingen

Auf dieser Fläche am Oberen Wannenberg in Harburg will die Stadt ein Wohngebiet schaffen.

Plus Der Stadtrat beschließt, in Harburg, Ebermergen und Heroldingen neues Bauland auszuweisen. Es könnten die letzten Flächen für längere Zeit sein.

Von Wolfgang Widemann

Mit drei neuen Wohngebieten will die Stadt Harburg dafür sorgen, dass in absehbarer Zeit in der Kommune mit ihren zehn Ortsteilen wieder flächendeckend Bauplätze aus öffentlicher Hand zur Verfügung stehen. Der Stadtrat brachte jetzt die Genehmigungsverfahren für Bebauungspläne in der Kernstadt, in Ebermergen und Heroldingen auf den Weg. Bürgermeister Christoph Schmidt deutete an, es könnten für längere Zeit die letzten Entscheidungen dieser Art sein.

