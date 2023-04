So will Harburg den gestiegenen Bedarf an Kita-Plätzen decken

Die Kindergartenplätze in Harburg reichen nicht und die Gebühren müssen angepasst werden. Das hat der Stadtrat für die Betreuung der Kleinsten beschlossen.

Kurz nach Fertigstellung der Anbauten an der Kindertagesstätte in Harburg wurde klar: Der neu gewonnene Platz wird nicht lange ausreichen. Der Stadtrat hat nun eine zusätzliche Erweiterung in Harburg beschlossen. Außerdem werden die Gebühren angehoben.

Die Stadt Harburg hatte den Bedarf für das neue Kindergartenjahr 2023/24 im September abgefragt. Nach jetzigem Stand wäre die Kita in Harburg überbelegt. Dort stehen 90 Kindergarten-Plätze für Kinder über drei Jahren zur Verfügung, 95 wären im Herbst notwendig. In dieser Rechnung sind die 15 Kinder der ausgelagerten Gruppe inbegriffen. Hier warnte Schmidt: "Die ausgelagerten Plätze sind auch nur ein Mietvertrag." Auch im kirchlichen Kindergarten in Großsorheim stehe eine Überbelegung bevor, erklärte Bürgermeister Schmidt. Dort sind 53 von 60 Plätzen belegt, von Januar 2024 an werden allerdings voraussichtlich 64 anstatt 60 Plätze benötigt. Die Kindergärten in Heroldingen und Ebermergen sind beide beinahe voll.

Bedarf an Kindergartenplätzen soll mit Modulbauweise gedeckt werden

Wie in der Bürgerversammlung in der vergangenen Woche angekündigt, will sich die Stadt Harburg um eine zeitnahe Lösung kümmern. Dies taten die Ratsmitglieder jetzt unter dem Tagesordnungspunkt "Kinderbetreuung". Nach der Vorstellung der Zahlen für das kommende Jahr stellte der Stadtrat einstimmig den Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen für Kinder ab drei Jahren fest. Die Mitglieder beauftragten die Verwaltung mit der Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen, um den Bedarf zu decken.

Eine Lösung für die fehlenden Plätze präsentierte Bürgermeister Schmidt im Anschluss an die Bedarfsermittlung. Könnte eine weitere Wohnung angemietet werden? "Das ist schlichtweg nicht möglich, weil es keine Wohnungen gibt", so der Bürgermeister. Er schlug eine Einrichtung in Modulbauweise vor, also eine Containerlösung. Diese soll nahe der Kita in Harburg verwirklicht werden: "Diese Option wäre flexibel einsetzbar und könnte je nach Bedarf auch zurückgebaut werden." Wenn die Unterkunft nahe dem Kindergarten in Harburg platziert wird, müsste keine zusätzliche Leitung eingestellt werden. Die Erweiterung bietet Platz für zwei zusätzliche Gruppen mit jeweils 25 Kindern ab drei Jahren. Die Ratsmitglieder befürworteten dies einstimmig.

Grundbetrag für Kinderbetreuung steigt in Harburg von 84 auf 100 Euro

Daneben beschloss der Stadtrat eine neue Gebührensatzung für Kindertageseinrichtungen. Zwei Vorschläge standen zur Auswahl, die aus der vorhergegangenen Beratung des Hauptverwaltungs- und Personalausschusses stammten. Marie-Theresia Dannemann-Bauch (PWG-BG-FW) setzte sich für eine geringe Erhöhung ein. Die Zeit mit kleinen Kindern sei eine besonders einkommensschwache und ausgabenstarke Zeit, so die Stadträtin. Ihrer Meinung nach sind die Gebühren für den Kindergarten bereits hoch. Manfred Schick (PWG-BG-FW) plädierte für ein passendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein Argument: Mittlerweile blieben mehr Kinder für eine längere Zeit im Kindergarten.

Mit 13:7 Stimmen entschieden sich die Mitglieder für folgendes Vorgehen: Der Grundbetrag für die Betreuung von Kindern ab drei Jahren wird von 84 auf 100 Euro für eine tägliche Buchungszeit von zwei bis drei Stunden angehoben. Mit steigender Stundenzahl wird der Betrag in Zehn-Euro-Schritten erhöht. Für neun bis zehn Stunden Buchungszeit fallen 170 Euro für das erste Kind an. Das Essensgeld steigt auf 3,60 Euro pro Tag. 2024 müssen dem Bürgermeister zufolge die Kosten voraussichtlich nicht noch einmal erhöht werden, so der Bürgermeister.