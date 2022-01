Harburg

Neue Ladesäulen für Elektroautos in Harburg

Auf dem Parkdeck an der Nördlinger Straße in Harburg sollen einige Ladesäulen für Elektrofahrzeuge entstehen.

Plus Der Bedarf an Strom für E-Autos steigt immer mehr. Um diesem Umstand gerecht zu werden, will die Stadt Harburg weitere Ladesäulen installieren.

Von Viktoria Gerg

Mitte März soll das Parkdeck in Harburg an der Nördlinger Straße saniert werden. Im Zuge dessen möchte die Stadt weitere Lademöglichkeiten für Elektroautos schaffen. In der Sitzung wurden die Pläne nun vorgestellt. Vor allem aus finanzieller Sicht ist der jetzige Ausbau für die Kommune günstig.

